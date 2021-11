Egeland: Sjokkerende å se Europas handlingslammelse

NTB

Det er sjokkerende å være vitne til Europas manglende evne til å håndtere et så lavt antall migranter, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

Han viser til flyktningene og migrantene som nå er strandet på grensa mellom Hviterussland og Polen.

– Noen få tusen mennesker ved Europas polske grense, hvorav mange har flyktet fra noen av de verste krisene i verden, er en dråpe i havet sammenlignet med antallet mennesker som er fordrevet til land som er mye fattigere, sier Egeland.

Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen.

Han er opprørt over måten Hviterussland bruker flyktninger og migranter på for å oppnå politiske mål.

– Sårbare mennesker er ikke sjakkbrikker som kan brukes i et geopolitisk spill. Men dette fritar på ingen måte Europa fra ansvar for å sørge for at mennesker som dukker opp ved våre grenser, får lov til å søke asyl og blir behandlet på en human måte, sier Egeland.

Bygger murer

Polen besluttet i forrige måned å bygge en 100 kilometer lang mur langs grensa mot Hviterussland og har sendt 15.000 soldater til området for å hindre flyktninger og migranter fra å ta seg over.

– Altfor mange europeiske land er fiksert på å bygge murer og å føre ansvaret for å beskytte fordrevne over på fattigere land, sier Egeland.

– Internasjonal ansvarsdeling kan ikke bare reduseres til økonomisk og humanitær støtte til land som tar imot flyktninger. Det må også inkludere at Europa holder grensene åpne for dem som søker beskyttelse hos oss, i henhold til de samme reglene som det forventes at andre land skal følge, sier han.

Dør av kulde

Polens statsminister Mateusz Morawiecki anklager Hviterussland for statlig terrorisme. Nato-kilder kaller det hybrid krigføring og lover å komme landet til unnsetning.

Egeland etterlyser på sin side et større engasjement for de menneskene som nå går en kald vinter i møte langs grensa, og han minner om hvilke internasjonale forpliktelser europeiske land som Polen har.

­– Europeiske verdier er truet når folk dør av kulde ved vår yttergrense, sier han.

– Europa var flyktningkonvensjonens vugge da vi selv var på flukt etter andre verdenskrig. EU og Schengen-landene må nå sørge for at Polen og andre land som forvalter vår felles yttergrense, overholder internasjonale forpliktelser, sier Flyktninghjelpens generalsekretær.