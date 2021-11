Sylvester Stallone var nær ved å dø under filminnspilling

De legendariske boksefilmene utviklet seg til å bli en kamp på liv og død.

Det var under innspillingen av «Rocky IV» i 1985 at det nesten gikk galt.

I en av voldsomme boksescenene gikk det så hardt for seg at motspilleren, svenske Dolph Lundgren, fikk inn en fulltreffer som slo fullstendig knockout på Stallone.

– Det var litt som en bilulykke der brystet treffer rattet. Blodtrykket steg til 260, og jeg var på vei for å snakke med englene, forteller Sylvester Stallone i YouTube-videoen «The Making of Rocky vs. Drago by Sylvester Stallone».

Etter slaget fra den svenske kjempen ble den meritterte skuespilleren innlagt på intensivavdeling. Der ble han liggende i fire dager. Flere nonner skal dessuten ha blitt beordret til å be for Stallone, ifølge DailyMail.

– Han pulveriserte meg

I videoen forteller han at han trolig var døden nær, og at slaget var så hardt at belastningen på hjertet var voldsom.

– I den første runden der han fikk meg i gulvet, var det ekte vare. Han pulveriserte meg. Det var ikke noe jeg la merke til med en gang, men senere på kvelden fikk jeg vondt i hjertet, forteller Sylvester Stallone, ifølge insider.com.

75-åringen kan se tilbake på en karriere som skuespiller, regissør og manusforfatter. Han er mest kjent for filmseriene «Rambo» og «Rocky».

– Hvordan kunne de fjerne den scenen

Den dramatiske, og svært realistiske scenen ble aldri klippet inn i filmen «Rocky IV».

– Hvordan kunne de fjerne den scenen, spør Stallone i videoen.

Han har tidligere fortalt at han ikke likte den svenske bokseren. Før innspillingen ga han beskjed om at han kunne slå så hardt han ville, noe han også gjorde.

– Da Lundgren kom, hatet jeg ham med en gang. Før filmingen sa jeg: «Bare prøv å slå meg ut, ikke hold tilbake. Slå meg så hardt du kan». Det var en veldig dum ting å si, innser Sylvester Stallone i dag.

Dro fra sykehuset for å fullføre filmen



Etter oppholdet på intensivavdelingen på et sykehus i California, reiste han tilbake til filmsettet for å spille inn de siste kampscenene, skriver New York Post.

Stallones «Rocky»-effekter skal i desember legges ut på auksjon.

Hans karakteristiske røde boksehansker fra «Rocky III» sammen med nesten 500 andre rekvisitter brukt i ulike filmer gjennom Stallones lange skuespillerkarriere, er ventet å innbringe om lag ti millioner kroner.

