Svensk skrekkscenario: Kan ende med 5400 coronadøde innen sommeren

Så langt har over 15.000 svensker mistet livet i sammenheng med covid-19 så langt i pandemien. Det tallet kan øke med over en tredjedel, om svenskenes verstefall-scenario slår til for sommeren.

Coronasmitten stiger i hele Europa. De fleste eksperter er enige i at man nok må vente seg økt smitte i vintermånedene, da folk er mindre ute, samtidig som man i stadig flere land har fjernet restriksjoner og avstandsanbefalinger i takt med høyere vaksinering.

I Sverige, som har over 15.000 coronarelaterte dødsfall, har man regnet på hva de kommende månedene i verste fall kan koste i menneskeliv.

– Selv om dødeligheten er mye lavere blant barn og unge, så er den ikke null. Så lenge vi har smittespredning og ubeskyttede barn og ungdommer, så kommer vi til å se dødsfall, selv blant dem, advarer Stefan Fors ved Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) til Dagens Nyheter.

Scenario frem mot juni 2022

Det er beregninger fra Region Stockholm som har regnet ut flere scenarioer for den kommende nasjonale smitteutviklingen i landet. Scenariet tar utgangspunkt i at dersom alle som uvaksinerte og så langt ikke har hatt en covid-19-infeksjon smittes frem mot juni 2022, så vil opp mot 1250 personer i Stockholmsregionen og nesten 5400 personer i hele landet dø som følge av covid-19.

Til nå i pandemien har over 15.000 coronasmittede svensker dødd. Tilsvarende coronadødsfall i Norge er 947.

– Vi tror ikke alle uvaksinerte som ennå ikke har hatt covid-19 kommer til å smittes under denne perioden. Det er usannsynlig. Men samtidig er det høyst trolig at den som ikke allerede har hatt infeksjonen eller er uvaksinert før eller senere kommer til å smittes. Derfor er det viktig å regne på den gjenstående risikoen og dødeligheten, sier han i en pressemelding på Folkhalsguiden.

Den største risikoen er fortsatt hos uvaksinerte i aldersgruppene 60-69, 70-79 og 80-89 år. Menn har litt høyere risiko enn kvinner.

I tillegg er det ikke regnet på hva sprengt sykehuskapasitet, som følge av mye smitte, vil ha og si for den øvrige dødeligheten i befolkningen. Men man beregner at fire ganger så mange vil havne på sykehus, og halvparten så mange vil havne på intensivavdelingen, enn de som dør som følge av covid-sykdom.

Må få opp vaksinetempo

Han bedyrer at dette scenariet er mulig å forhindre. Han peker på at ønsket om å vaksinere seg har avtatt, spesielt blant de unge. Med dagens tempo vil 73 prosent av Sveriges befolkning være fullvaksinert innen juni 2022. Det vil ikke være nok for å forhindre scenariet.

– De som er skeptiske til vaksinen og urolige for egen helse, må tydelig gjøres oppmerksom på at risikoen for alvorlige bivirkninger av vaksineringen er ekstremt mye lavere enn risikoen for alvorlige komplikasjoner som følge av selve infeksjonen. I tillegg er sannsynligheten for at den som er uvaksinert helt kan slippe en covid-19-infeksjon er svært liten, sier Fors i rapporten.