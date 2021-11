Kina og USA sammen om klimatiltak

Kinas klimautsending Xie Zhenhua under en pressekonferanse i Glasgow onsdag. Kina og USA har blitt enige om å samarbeide i arbeidet mot global oppvarming. Foto: Alastair Grant / AP / NTB

NTB

Kina og USA vil samarbeide om et initiativ for å begrense den globale oppvarmingen, sier Kinas utsending til COP26 i Glasgow.

I en felles uttalelse fra de to landene onsdag lover de å fremlegge klimamål for 2035 senest i 2025.

I tillegg vil de fortsette diskusjonene om klimaendringer og hvordan de skal håndteres også etter COP26-møtet.

– Begge sider erkjenner at det er sprik mellom innsatsen i dag og målene i Parisavtalen, så vi vil sammen styrke våre klimatiltak, sa Xie Zhenhua, som er Beijings klimautsending.

USA og Kina er de to landene med størst utslipp av klimagasser i verden, og står sammen for rundt 40 prosent av de totale karbonutslippene.

– Må ta ansvar

Xie sa at USA og Kina de siste ti månedene har holdt 30 nettmøter hvor de har diskutert situasjonen og kommet til enighet om initiativet.

– Som de to største maktene i verden, må Kina og USA ta ansvar og samarbeide med andre parter for å ta tak i klimaendringene, sa han.

De ønsker å holde liv i Parisavtalen der et av hovedmålene er å begrense global oppvarming til maksimalt 1,5 grader.

USAs klimautsending John Kerry sa at Kina og USA har sine forskjeller. Men på klima må landene samarbeide, mener han.

– Kina og USA, som de to største forurenserne, må vise vei, sa Kerry.

Ifølge Kerry er det i teksten landene har blitt enige om «sterke uttalelser om den urovekkende vitenskapen, skillet i utslipp og det presserende behovet for å få fortgang i tiltak».

– Det forplikter til en rekke viktige handlinger nå, i tiåret der det trengs, sa Kerry.

Fokus på metan

I et dokument som tegner opp rammene for avtalen, får jobben med å kutte metanutslippene mye plass.

Kerry beskriver det som enkelttiltaket som «raskest og på mest effektivt vis begrenser oppvarmingen». Som klimagass er metan omtrent 32 ganger så kraftig som CO2. Men utslippene er mindre, og levetiden i atmosfæren kortere.

Forrige uke forpliktet over 100 land seg til å kutte metanutslippene med minst 30 prosent innen 2030. Kina var ikke blant dem.

Xi mante til samarbeid

Like etter at den uventede nyheten om klimasamarbeidet sprakk, skrev politikknettstedet Politico at USAs president Joe Biden og Kinas president Xi Jinping skal møtes virtuelt neste uke.

På en virtuell konferanse på sidelinjen av det årlige toppmøtet til Samarbeidsorganisasjonen for Asia og Stillehavsregionen (Apec) torsdag understreket Xi at de to stormaktene er nødt til å samarbeide.

– Vi kan alle sammen begynne på en vei med grønn, bærekraftig utvikling med lave utslipp, sa Xi.

– Sammen kan vi gå i bresjen for en framtid med grønn utvikling, la han til.

– Viktig skritt

FNs generalsekretær António Guterres sier samarbeidet er velkomment.

– Å takle klimakrisen krever internasjonalt samarbeid og solidaritet, og dette er et viktig skritt i riktig retning, skriver han på Twitter.

Skal man nå målene i Parisavtalen, må flere land blant annet kutte drastisk i utslippene fra brenning av kull, olje og gass. Dette har vært et spesielt ømtåelig tema for Kina, som er sterkt økonomisk avhengig av kullkraft.

Kullkraftens framtid har også vært en svært vanskelig sak i USA, der en krangel innad hos Demokratene så langt har parkert Bidens klimaplan.