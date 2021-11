Boeing inngår forlik med etterlatte etter 737 Max-ulykke

Boeing inngår forlik med familiene til ofrene fra ulykken med et 737 Max-fly i Etiopia i 2019, der 157 mennesker mistet livet. På bildet holder tre personer, blant dem foreldrene til en av de omkomne i ulykken, opp et skilt med bilder av ofre i en høring i Kongressen i USA. Foto: Amanda Andrade-Rhoades / AP / NTB

NTB

Boeing har inngått forlik med familiene til ofrene fra ulykken med et av selskapets 717 Max-fly i Etiopia i 2019, der 157 mennesker mistet livet.

Selskapet erkjenner at de er ansvarlige for at flyet fra Ethiopian Airways mistet kontrollen kort tid etter det tok av fra flyplassen i Addis Abeba. Flyet krasjet i en landsby i nærheten, og ingen om bord overlevde.

Det var den andre flyulykken med et 737 Max-fly på seks måneder, og flytypen ble satt på bakken. I alt mistet 346 mennesker livet. Årsaken til ulykkene var et nytt datasystem i flyet som gjorde at flynesen plutselig vendte nedover uten at flygerne greide å gjenvinne kontrollen.

I forliket erkjenner Boeing at datasystemet forårsaket ulykken, og at 737 Max-flyene ikke var trygge å fly. Flytypen ble tatt i bruk igjen tidligere i år.

Forliket innebærer ikke at de etterlatte får erstatning, men det gjør det mulig for dem å fremme individuelle søksmål i amerikanske domstoler, istedenfor i hjemlandene sine, noe som kan være vanskeligere.

– Dette er en betydelig milepæl for familiene i deres kamp mot Boeing for rettferdighet. Dette vil sikre at de alle sammen blir behandlet rettferdig, heter det i en uttalelse fra tre av advokatene som representerer de etterlatte.