Elon Musk solgte 900.000 Tesla-aksjer

Tesla-grunnlegger Elon Musk solgte rundt 900.000 aksjer onsdag for 1,1 milliarder dollar. Pengene skal gå til betaling av skatt på kjøpsopsjoner. Foto: Susan Walsh / AP / NTB

NTB

Etter å ha lovet å selge 10 prosent av sine Tesla-aksjer, solgte grunnlegger Elon Musk 900.000 aksjer onsdag. Det ga ham 1,1 milliarder dollar.

Summen tilsvarer rundt 9,5 milliarder kroner. Pengene skal brukes til å betale skatt på opsjoner han benyttet seg av ved et aksjekjøp i september.

Da kjøpte han drøyt 2,1 millioner aksjer for drøyt 6 dollar stykket. Kursen gikk ned onsdag, og endte rett under 1.068 dollar ved børsslutt.

Musk eier fortsatt 170 millioner aksjer i selskapet. I juni var han den største aksjonæren i selskapet med en eierandel på rundt 17 prosent, ifølge analyseselskapet FactSet. Forbes mener han er verdens rikeste person, med rundt 282 milliarder dollar, mesteparten i Tesla-aksjer.

Musk sa i forrige uke at han ville selge 10 prosent av andelene sine i selskapet, verdier for mer enn 20 milliarder dollar. Utspillet kom etter at demokrater i Kongressen foreslo å øke skatten på USAs rikeste ved å sikte seg inn på aksjer, som normalt bare skattlegges når de selges.

Meldingene førte til at kursen dalte mandag og tirsdag, men den hentet seg noe inn onsdag. I etterhandelen var den opp 2,6 prosent, og den har steget med mer enn 50 prosent i år.