Berlin stenger uvaksinerte ute fra utelivet

Folk i kø for å bli vaksinert mot covid-19 i Berlin. Fra mandag av stenges uvaksinerte ute fra det meste av utelivstilbudet i den tyske hovedstaden. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB

NTB

Store deler av utelivet i Berlin blir utilgjengelig for folk som ikke lar seg vaksinere mot covid-19.

De nye retningslinjene i den tyske hovedstaden trer i kraft mandag. De sier at kun folk som er fullvaksinert, samt dem som kan bevise at de er friske fra covid-19, kan besøke arenaer for fritidsaktiviteter og en rekke andre steder. Systemet er kjent som «2G» i Tyskland.

Det gjelder blant annet utesteder, treningssentre og frisører, og uvaksinerte får heller ikke spise innendørs på restaurant.

Tiltaket kommer etter «det økte antallet koronatilfeller og det tiltakende presset på intensivavdelinger», heter det i en pressemelding fra delstatsregjeringen i Berlin.

Også teatre, museer og utendørsarrangementer med mer enn 2.000 deltakere, som for eksempel fotballkamper, blir forbudt for uvaksinerte voksne. Mindreårige og folk som ikke kan bli vaksinert av helseårsaker, får fritak fra restriksjonene. For dem holder det å kunne vise fram en negativ koronatest.

Næringslivet i hovedstaden oppfordres til å be de ansatte jobbe hjemmefra, og begrense antall folk som møter opp fysisk på jobb til 50 prosent av de ansatte. Tiltakene er blant de tøffeste i Tyskland siden pandemien brøt ut.

De siste dagene har toppnoteringen for antall nye smittede i løpet av ett døgn blitt brutt gang på gang. Det ble registrert nesten 40.000 nye smittetilfeller onsdag, det høyeste tallet til nå, ifølge det statlige Robert Koch-instituttet (RKI).

Oppgangen blir blant annet forklart med den relativt lave vaksinasjonsraten i Tyskland. Drøyt 67 prosent av befolkningen er fullvaksinert.