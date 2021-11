Nato vil gi grensehjelp til Polen

NTB

Natos medlemsland uttrykker full støtte til Polen og er klare til å gi ytterligere hjelp, sier en kilde i Nato.

Alliansen holdt onsdag et møte bak lukkede dører om situasjonen.

– De allierte har gjort det klart at Hviterussland er ansvarlig for krisen, og at Lukasjenkos bruk av migranter som en hybrid taktikk er umenneskelig, ulovlig og uakseptabel, sier en anonym kilde i Nato etter et møtet.

Medlemslandene sier de vil hjelpe Polen med grensebeskyttelse og å opprettholde sikkerhet i regionen. Landet har så langt sendt 15.000 soldater og politistyrker til grensen.

Natos medlemsland anklager Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko for å oppmuntre migranter fra Midtøsten, Afghanistan og Afrika til å ulovlig krysse grensen til Polen.