Amnesty: Tigray-opprørere voldtok og slo kvinner

Amnesty Internationals siste rapport forteller om Tigray-opprørere som har voldtatt, ranet og utøvd vold mot kvinner i Amhara-regionen i Etiopia. Arkivfoto: Ben Curtis / AP / NTB

NTB

Tigray-opprørere har voldtatt, ranet og slått flere kvinner under et angrep mot en by i Amhara-regionen i Etiopia, fremgår det av en rapport fra Amnesty.