Polske medier: Migranter skal ha tatt seg over grensen fra Hviterussland

Hviterussiske soldater holder vakt der migranter har samlet seg nær Grodno Grodno i Hviterussland, ved grensen til Polen. Foto: Leonid Shcheglov / BelTA via AP / NTB

NTB

To store grupper med migranter har angivelig tatt seg over grensen fra Hviterussland til Polen, ifølge polske medier.

Flere titalls mennesker klarte angivelig å ødelegge grensegjerder nær landsbyene Krynki og Bialowieza for å ta seg over grensen, melder det polske nyhetsbyrået PAP, som siterte den lokale radiostasjonen Bialystok sent tirsdag kveld.

En talskvinne for den polske grensevaktstyrken sier ifølge radiostasjonen at det i begge tilfeller dreier seg om gjerder og sperringer som er blitt fjernet med makt.

Noen migranter ble tatt tilbake til Hviterussland, mens andre klarte å flykte fra stedet, opplyser hun.

Det er svært vanskelig å få uavhengig bekreftelse på hva som foregår i grenseområdet, siden journalister holdes unna på begge sider av grensen.

Ulike meldinger går ut på at det er hundrevis eller flere tusener av migranter som står på den hviterussiske siden av grensen.

Polen nekter å la migranter slippe ulovlig over grensen og har sendt store forsterkninger til EUs yttergrense de siste ukene. Landet har også satt opp et piggtrådgjerde.

Tirsdag krevde Hviterusslands leder Aleksandr Lukasjenko at migrantene må få reise gjennom Polen. I hovedsak ønsker de å dra til Tyskland, ikke Polen, sa han i et intervju.

EU anklager regimet hans for å hente migranter til Hviterussland og deretter sende dem mot Polens grense, som gjengjeldelse for at EU har innført sanksjoner mot regimet.