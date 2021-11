21 funnet i live etter bygningskollaps i Tyrkia

NTB

21 personer er funnet i live etter at en bygning kollapset i byen Malatya i det østlige Tyrkia tirsdag. 13 av dem er sendt til sykehus, opplyser myndighetene.

13 personer ble hentet ut fra ruinene av redningsmannskap. de øvrige åtte klarte å ta seg ut på egen hånd, opplyser innenriksdepartementets talsmann Ismail Catakli.

13 personer ble sendt til sykehus. To av dem er lagt inn på intensivavdelingen, opplyser guvernør Aydin Barus.

Bygningen på to etasjer kollapset under et planlagt oppussingsarbeid like før klokken 17 tirsdag, i en travel gate i rushtiden. I første etasje var det en restaurant, et bakeri og en butikk.

260 redningsarbeidere ble sendt til stedet.

Ingen flere antas å være savnet, ifølge myndighetene, men Catakli kunne sent tirsdag kveld ikke utelukke at én eller to personer fortsatt kunne sitte fast i ruinene.