Grønland forbyr uranutvinning

NTB

Grønlands parlament stemte tirsdag for en ny lov som forbyr uranutvinning og leting i det danske territoriet.

12 parlamentsmedlemmer i nasjonalforsamlingen stemte for å forby uranutvinning, mens 9 stemte imot.

Dette skjer etter valgkampløftet fra det regjerende venstrepartiet Inuit Ataqatigiit (IA). De vant valget i april som opprinnelig ble utløst av splittelse over et kontroversielt gruveprosjekt for uran og sjeldne jordarter. IA mente prosjektet ville føre til store miljøødeleggelser.

Mens Grønlands lokale myndigheter ikke er imot all gruvevirksomhet, har de også forbudt all oljeleting på grunn av bekymringer for klima og miljø.

Tidligere denne måneden sa statsminister Mute Egede at han ønsket å slutte seg til klimaavtalen i Paris, som Grønland ennå ikke har forpliktet seg til.