Sto i garderoben da ektemannen ble drept av hai

Paul Millachip (57) døde etter et haiangrep ved populære Port Beach i Perth på den australske vestkysten

– Han døde mens han gjorde det han elsket mest.

Det forteller enken etter Paul Millachip (57).

I helgen ble han bitt til døde av hai ved Port Beach i Perth i det sørvestlige Australia. Enken ønsker ikke å bli navngitt, skriver BBC.

Paret i 50-årene pleide å svømme i dette populære området to til tre ganger i uken, men denne gang gikk det forferdelig galt.

Svømte 50 meter fra stranden – fortsatt savnet



Ifølge øyenvitner skal Millachip ha svømt om lag 50 meter fra stranden da flere haier gikk til angrep. Han skal ha vært sjanseløs og ute av stand til å ta seg til land før han ble dratt under vann.



En guttegjeng som seilte i en liten jolle skal ha forsøkt å advare andre badegjester da de oppdaget rovdyrene, men for den britiske svømmeren kom advarselen for sent. En av haiene, en stor hvithai, skal også ha angrepet båten de satt i.

I etterkant ble det igangsatt omfattende søk både over og under vann, men uten å finne den savnede.

Det eneste som så langt er identifisert, er svømmebrillene, som ble funnet i vannet.

Video:Her sirkler hvithaien rundt surferne



– Det kom helt ut av det blå

Ektefellen fikk ikke med seg selve haiangrepet, men befant seg i en av garderobene på stranden da tragedien utspant seg og ektemannen kjempet for livet.

– Det kom helt ut av det blå. Men det skjedde. Du må bare takle det. Han døde mens han gjorde det han elsket mest. Hvil i fred, Paul, forteller enken ifølge Express.

Hun roser tenåringene som prøvde å varsle, og takker redningsmannskapet. Det gjør også det lokale politiet.

– De har gjort en god jobb med å varsle andre mennesker på stranden og andre svømmere, sier politiinspektør Troy Douglas til abc.net.au.

Delstatsminister: – Forferdelig trist

Det siste dødelige haiangrepet i Australia var 5. september i delstaten New South Wales på østkysten. Da ble en surfer drept.

I fjor ble åtte mennesker drept i haiangrep. Det er det høyeste antallet i Australia siden 1929.

– En familie sørger nå, en mann har mistet livet. Det er en forferdelig trist situasjon, sier delstatsminister Mark McGowan i Western Australia.

