Ekskjæreste avslører nye detaljer om Madeleine McCann-hovedmistenkt

14 år etter at den lille britiske jenta forsvant fra feriehotellet i Portugal, dukker det opp nye detaljer i saken som stadig sjokkerer en hel verden.

Forsvinningssaken om den britiske treåringen Madeleine McCann, som forsvant fra familiehotellet på Praia da Luz i Portugal 3. mai 2007, fikk nytt liv da tyske politimyndigheter sommeren 2020 mente de hadde funnet mannen som sto bak kidnappingen.

I et tysk fengsel sitter Christian Brueckner (44), dømt for blant annet overgrep mot barn og voldtekt av en voksen kvinne. Det er mannen tysk politi i to år har pekt på som deres hovedmistenkt bak McCann-forsvinningen for 14 år siden.

Ekskjæreste forteller

Til britiske Daily Mail forteller nå hans tidligere kjæreste, tyske Nakscije Miftari (25), om forholdet til Brueckner.

Hun møtte den da over dobbelt så gamle Brueckner, da hun som 17-åring skulle kjøpe is i kiosken han eide i Braunschweig nord i Tyskland i 2013. De to ble raskt et par.

Noen måneder senere var de to på en fest da samtalen kom inn på McCann-saken. Da skal Brueckner blitt svært taus, men etter at gjestene hadde gått lettet han litt på sløret for kjæresten.

– Jeg spurte ham om det, og han sa: Jeg vet om Maddie. Jeg var i nærheten av hotellet. Jeg bodde i det området i det tidsrommet. Men jeg kommer ikke til å si noe mer. Jeg er ikke dum, jeg er en forretningsmann, erindrer hun om samtalen til Daily Mail.

Angivelig er dette første gang at politiets hovedmistenkte har innrømmet å være i nærheten av gjerningsstedet på forsvinningstidspunktet. Miftaris har tidligere delt vitneutsagnet med anklagerne i saken og tysk politi.

Fant flere hemmeligheter

Det er første gang hun uttaler seg til media om ekskjæresten, som hun forteller at viste seg å sitte på flere hemmeligheter og etter hvert ble svært kontrollerende og voldelig. Ved en tilfeldighet oppdaget hun også at han hadde overgrepsmateriale med barn på telefonen og laptop. I noe av overgrepsmaterialet skal han selv ha deltatt i overgrepene.

Hun konfronterte ham med funnene.

– Jeg spurte ham om videoene og bildene, og det var da han slo meg. Jeg falt ned noen trapper og var bevisstløs i omtrent ti minutter, sier hun til Daily Mail.

Sammen med moren anmeldte hun angrepet til politiet og leiligheten hans ble så raidet av politiet. De fant elektronisk utstyr som senere viste seg å inneholde 391 bilder med overgrep mot barn og 68 videoer, inkludert opptak der han selv utførte overgrep på en fem år gammel jente.

Sitter fengslet

Han flyktet til Portugal for å unngå pågripelse, men ble i 2017 pågrepet og dømt til 15 måneders fengsel for overgrep mot femåringen, som var datteren til en annen tidligere kjæreste.

Det var i juni 2020 at tysk politi avslørte at han var deres hovedmistenkte også for kidnappingen av britiske Madeleine McCann. Brueckner har hele tiden nektet for å ha noe med McCann-saken å gjøre.

Brueckner er fortsatt fengslet, men soner nå en straff på syv og et halvt års fengsel for en voldtekt i 2005 i Praia da Luz, samme sted McCann forsvant i 2007.