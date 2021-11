Seks innkalles som vitner etter Kongressen-stormingen

NTB

6. januar-komiteen i Kongressen kaller inn seks personer, blant dem Donald Trumps tidligere rådgiver Michael Flynn, som vitner etter stormingen av Kongressen.

Flynn, som var nasjonal sikkerhetsrådgiver for daværende president Donald Trump, valgkampleder William Stepien og advokat John Eastman er blant de seks som 6. januar-komiteen innkaller.

Komiteen etterforsker stormingen av Kongressen 6. januar i år. De seks anklages for å ha planlagt å omgjøre Trumps tap etter valget i det som omtales som et krigsrom på et luksushotell i hovedstaden Washington. Dette møtet skal ha funnet sted 5. januar.

– I dagene før 6. januar-angrepet, drev den tidligere presidentens nærmeste allierte og rådgivere en desinformasjonskampanje om valget, og de planla måter å stanse stemmeopptellingen på, sier kongressmedlemmet Bennie Thompson i komiteen.

– Komiteen har behov for å få vite alle detaljer knyttet til deres forsøk på å velte valget, inkludert hvem de snakket med i Det hvite hus og i Kongressen, hvilke koblinger de hadde til demonstrasjoner som eskalerte til opptøyer, og hvem som betalte for alt, sier han.