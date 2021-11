Georgias ekspresident sier han mishandles i fengsel

Demonstranter krevde mandag kveld at tidligere president Mikhail Saakasjvili må løslates og overføres til en privat klinikk. Foto: Shakh Aivazov / AP / NTB

NTB

Georgias fengslede ekspresident Mikhail Saakasjvili, som har sultestreiket i flere uker, sier han frykter for sitt liv etter å ha blitt mishandlet i fengsel.

– Fangevokterne misbrukte meg verbalt, de slo meg i nakken, de dro meg i bakken etter håret mitt, skriver Saakasjvili i et brev til sin advokat.

Saakasjvili skriver også at hensikten med å overføre ham til et fengselssykehus mandag, var å ta livet av ham.

Mikhail Saakasjvili var president fra 2004 til 2013. Han ble pågrepet 1. oktober da han kom tilbake til Georgia fra eksiltilværelse i Ukraina.

Han har nektet å spise i 39 dager, som en protest mot fengslingen som han mener er politisk motivert.

Saakasjvilis advokater mener hans sikkerhet ikke kan garanteres i fengselssykehus, der «dømte forbrytere er ansatt som medisinsk personale».

Mandag kveld gikk rundt 40.000 mennesker i demonstrasjonstog i hovedstaden Tbilisi med krav om at Saakasjvili må løslates.

Leger har uttalt at Saakasjvili er i umiddelbar fare for å dø, ettersom han har en underliggende blodsykdom som gjør at sultestreik er ekstra farlig i hans situasjon.

Innsatte på fengselssykehuset samlet seg til en støyende protest mot Saakasjvili ved å rope bannord mot Saakasjvili, melder den uavhengige fjernsynskanalen Pirveli.

Statsminister Irakli Garibasjvili skapte oppstyr da han sa at Saakasjvili «har retten til å begå selvmord» og at regjeringen var blitt tvunget til å pågripe Saakasjvili for å ha nektet å gi slipp på politikk.