Kapret buss settes i brann i Nord-Irland

NTB

Fire menn kapret en buss i Belfast i Nord-Irland søndag kveld, beordret alle passasjerer av og satte fyr på bussen.

Redningstjenesten melder at alarmen om den kaprede dobbeltdekkeren gikk i 20-tiden søndag kveld, og at brannen ble slukket i løpet av eh halvtime, skriver Belfast Telegraph.

Ingen kom til skade under kapringen, etter det avisa vet.

Det er andre gang på en uke at en buss kapres i Nord-Irland. For seks dager siden kapret en gruppe maskerte og bevæpnede menn en buss i Newtownards, øst for Belfast, og stakk også den i brann.