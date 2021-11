Arkeologer har gjort nytt funn i Pompeii

Under utgravinger av en villa i Pompeii nylig, oppdaget arkeologer dette rommet som trolig var soverom for slaver i tillegg til å være lagerrom. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Arkeologer har funnet restene av et «slaverom» under nye utgravinger i oldtidsbyen Pompeii, som ble ødelagt i et vulkanutbrudd i år 79.