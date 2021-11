Ti millioner briter har fått tredje vaksinedose

NTB

Antall personer i Storbritannia som har fått en tredje dose med coronavaksine, har nå passert ti millioner.

Det opplyser britiske helsemyndigheter søndag, ifølge britiske medier.

Statsminister Boris Johnson kaller det en milepæl, men oppfordrer samtidig flere til å ta en påfyllingsdose. Helseminister Sajid Javid sier til BBC at det er viktig at folk tar en påfyllsdose for å unngå nye restriksjoner i julen.

Siden september har alle personer over 50 år i landet samt personer med underliggende sykdommer fått tilbud om å ta en tredje vaksinedose minst seks måneder etter at de fikk dose nummer to.