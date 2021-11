Togangrep i Tyskland: Den mistenkte led av psykiske sykdom

En mistenkt gjerningsmann er arrestert etter et knivangrep på et passasjertog i Tyskland lørdag. Fire personer ble skadet. Les mer Lukk

NTB

Motivet for knivangrepet på et tog sør i Tyskland lørdag er fremdeles uklart, men politiet forteller at den mistenkte gjerningsmannen er psykisk syk.