Savnet jente reddet ved å vise «nødsignal» brukt på sosiale medier

En tenåringsjente som angivelig hadde blitt bortført av en eldre mann klarte å fange en MC-førers oppmerksomhet ved å vise et tegn som hadde gått viralt på plattformen Tiktok.

Motorsyklisten ventet på grønt lys i et lyskryss i delstaten Nord-Carolina torsdag da han fikk øye på en ung jente som holdt hånden sin opp mot vinduet. Jenta fikk øyekontakt med motorsyklisten, la tommelen inn i håndflata og samlet fingrene over tommelen. Da dro motorsyklisten kjensel på symbolet og kontaktet politiet.

Savnet 16-åring

Bilen, en Toyota Camry med en 61 år gammel mann i førersetet, ble kort tid etter lokalisert og stanset av politiet. I passasjersetet satt en 16 år gammel jente som hadde blitt meldt savnet av foreldrene sine tirsdag.

På 61-åringens telefon ble det funnet flere bilder av mindreårige jenter i upassende og seksuelle settinger. Mannen ble arrestert og jenta ble tatt inn til avhør, skriver New York Post.

– Hun fryktet for sitt eget liv

Ifølge lokalavisen Lexington Herald Leader skal jenta i første omgang ha dratt sammen med 61-åring, som hun har en relasjon til, av fri vilje. Siden skal hun ha begynt å frykte for sin egen sikkerhet.

– Det fremstår som at hun begynt å frykte for sitt eget liv, sier politimann Gilbert Acciardo ved Laurel County Sheriff’s Office til avisen.

Da den unge motorsyklisten stanset ved siden av bilen valgte jenta å prøve lykken. Hun viste symbolet som tidligere i år gikk viralt på sosiale medier plattformen Tiktok. I videoene på plattformen brukes signalet når du ikke er i stand til å verbalt gi uttrykk for at du er i fare, men ønsker at folk skal gripe inn.

16-åringen er gjenforent med familien.