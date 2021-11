Antidepressiva kan beskytte covid-19-syke mot innleggelse

Anne Lise Stranden - Forskning.no

– Funnene vil bli nøye vurdert i fagmiljøet, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Noen dagers hjemmekur med antidepressiva kan redusere risikoen for sykehusinnleggelse og død betydelig, viser ny studie.

Nylig smittede covid 19-pasienter i risikogrupper fikk en tidagers kur med fluvoksamin.

Risikoen deres for å havne på sykehus ble redusert med en tredel, sammenlignet med kontrollgruppen.

Risikoen for å dø ble også kraftig redusert. Den nye studien er den største hittil av denne medisinen, og er publisert i Lancet Global Health.

Mot tvangslidelser

Medikamentet er vanlig i bruk mot depresjon og tvangslidelser, og selges under navnet Fevarin i Norge, ifølge Felleskatalogen. Det er reseptpliktig.

Det virker ved at det øker nivåene av signalstoffet serotonin mellom hjernecellene.

I hjernen er serotonin viktig blant annet for våkenhet, søvn, oppmerksomhet og stemningsleiet, ifølge Store medisinske leksikon.

Testet ut på 1.500 uvaksinerte deltakere

Studien er del av et internasjonalt samarbeid som startet i fjor, for å teste om eksisterende medisiner kan virke som behandling mot covid 19-sykdom.

Forskere i Brasil rekrutterte 1.497 uvaksinerte, voksne deltakere til studien. Alle hadde høy risiko for komplikasjoner.

Deltakerne ble delt i to grupper. Den første uken med symptomer fra covid 19, fikk deltakerne enten 100 milligram fluvoksamin eller placebo-piller i ti dager.

Forskerne fulgte dem opp i en måned etter behandlingen.

32 prosent færre innleggelser

15,7 prosent av pasientene på narremedisin fikk så alvorlige komplikasjoner at de trengte minst seks timers akutthjelp eller ble innlagt på sykehus.

Til sammenligning ble bare 10,7 prosent i gruppen som fikk fluvoksamin så dårlige.

Å ta fluvoksamin ved symptomstart reduserte altså behovet for akutt behandling eller innleggelse med en tredel.

Kraftig redusert dødelighet

I fluvoksamin-gruppen døde én pasient, mens det i placebogruppen døde 12 pasienter.

Dette utgjør henholdsvis 1,3 prosent og 10 prosent av dem som ble alvorlig syke i gruppene.

Dødeligheten i behandlingsgruppen ble redusert med 91 prosent.

Er i bruk i Norge

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk kjenner til studien.

– Det er en ganske stor studie med en bra gjennomføring, den er randomisert (tilfeldig utvalg) og dobbeltblindet, skriver han i en e-post til forskning.no.

Fluvoksamin er et antidepressivt legemiddel av typen selektiv serotonin reopptakshemmer (SSRI) også kalt lykkepille, forklarer han.

Legemiddelet er i bruk som antidepressivt legemiddel i Norge.

Ifølge Madsen har flere mindre studier med fluvoksamin også tidligere vist tilsvarende resultater.

Kan ha en betennelsesdempende effekt

I flere vitenskapelige artikler har forskere beskrevet mulige måter medisinen virker mot covid-19.

– En eventuell effekt skyldes åpenbart flere ting. Det som har vært trukket frem er at fluvoksamin kan ha en betennelsesdempende effekt via flere forskjellige mekanismer, forklarer han. Dette gjelder også andre medisiner av typen SSRI.

I tillegg er SSRI en svak hemmer av blodplater og kan muligens redusere risikoen for blodpropper.

– Disse funnene vil bli nøye vurdert i fagmiljøet, tilføyer Steinar Madsen.

Blant pasientene som gjennomførte minst 80 prosent av pillekuren, var fordelene enda klarere.

– Disse funnene vil bli nøye vurdert i fagmiljøet, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Alvorlige komplikasjoner ble redusert med 66 prosent i fluvoksamin-gruppen, sammenlignet med i placebogruppen.

Tre av fire pasienter fullførte minst 80 prosent av kuren. Den vanligste årsaken til at andre avbrøt behandlingen var mageproblemer.

Serotonin virker også på andre kroppsfunksjoner

I tarmen er serotonin med på å regulere tarmbevegelsene. Ved skade på blodårene slipper blodplatene ut serotonin, som får blodårene til å trekke seg sammen for å hindre blødning, skriver Store medisinske leksikon.

– I tillegg til disse effektene har medikamentet andre biologiske egenskaper som kan kvele betennelser utløst av covid-19, sier barnepsykiater Angela Reiersen ved Washington University School of Medicine i St. Louis til Science News.

Hun snublet over idéen om å teste fluvoks

amin som en covid 19-behandling mens hun lette etter forskning på feltet da hun selv var syk, tidlig i pandemien.

Billig og godt utprøvd

Slik ble forskningen gjort Deltakerne var alle i risikogrupper for å bli alvorlig syke av covid 19, og sognet til elleve helseområder i Brasil. De var i snitt 50 år, og 58 prosent var kvinner. I gruppen som fikk fluvoksamin ble 79 av 741 pasienter så syke at de trengte akutthjelp eller sykehusinnleggelse. Det tilsvarer 10,7 prosent. I placebogruppen ble 119 av 756 pasienter like syke, som tilsvarer 15,7 prosent. Deltakerne ble rekruttert mellom januar og august 2021. Studien ble gjort i samarbeid mellom forskningsklinikken Cardresearch i Brasil og McMaster University i Hamilton, Canada. (Kilde: Effect of early treatment with fluvoxamine on risk of emergency care and hospitalization among patients with COVID-19: the TOGETHER randomized, platform clinical trial. The Lancet Global Health)

Medisinen er blitt brukt i flere tiår og er ansett som en trygg medisin som er billig i innkjøp.

En pakke med fevarin koster mellom 300 og 480 kroner avhengig av dosering, for 90 tabletter, ifølge Apotekpriser.no.

Kan avbryte når medisiner ikke har effekt

Dette var en observasjonsstudie som fant forskjeller blant arbeidere som ble smittet i et utbrudd i California, avhengig av om de tilfeldigvis brukte medisinen eller ikke.

Analysen ble utformet som en del av TOGETHER, et internasjonalt samarbeid som ble startet i 2020 for å teste ulike tidligere medikamenter i placebokontrollerte studier.

Forskerne skal kunne avbryte studiene når statistiske analyser viser at en medisin ikke har effekt. Som ved uttestingen av malariamedisinen hydroksyklorokin og ivermektin.

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).