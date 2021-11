EU advarer britene mot å suspendere avtale om Nord-Irland

NTB

Hvis Storbritannia gjør alvor av trusselen om å sette til side den delen av brexitavtalen som omhandler Nord-Irland, vil det få alvorlige følger, advarer EU.

Storbritannia advarer på sin side om at tiden er i ferd med å løpe ut når det gjelder å løse problemene knyttet til den britiske provinsen.

Avstanden i forhandlingene er fortsatt stor, uttalte britenes brexit-minister David Frost etter et møte i Brussel fredag.

– Tiden er i ferd med å løpe ut i disse samtalene. Hvis vi skal gjøre framskritt, må vi gjøre framskritt snart, sa Frost.

EU-kommisjonens visepresident Maros Sefcovic truet samtidig med at det vil få alvorlige følger hvis britene utløser Artikkel 16 i avtaleprotokollen om Nord-Irland.

Den gir partene mulighet til å suspendere deler av avtalen under helt spesielle omstendigheter.

– Det er ingen tvil om at det vil få alvorlige følger hvis Artikkel 16 utløses for å reforhandle protokollen. Alvorlige for Nord-Irland og også alvorlige for forholdet mellom EU og Storbritannia generelt, sa Secovic etter fredagens møte med Frost.

Både Storbritannia og EU var enige om at det ikke var aktuelt å innføre grense- og tollkontroll på den irsk-nordirske grensa da Storbritannia forlot unionen. Alternativet var å skape en grense i Irskesjøen mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia.

Grensen har imidlertid skapt store problemer for britisk næringsliv, i tillegg til stor irritasjon blant Nord-Irlands protestantiske innbyggere. De mener det svekker Nord-Irlands plass i Det forente kongedømmet og truer deres britiske identitet.