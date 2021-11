Studie viser nedgang i effekten av coronavaksiner over tid

NTB

Da deltavarianten ble dominerende i USA, falt effekten av de ulike vaksinene med hele 35–85 prosent, ifølge en ny studie. – Interessant, mener FHI.

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI) tror likevel ikke at den kraftige smitteøkningen den siste tiden skyldes fallende vaksineeffekt.

– Det er nok ikke dette som forklarer at det er mye smitte nå, sier han til NTB.

Dramatisk endring

Den amerikanske studien er gjennomført blant nær 800.000 amerikanske krigsveteraner. Ifølge forskere viser dataene at i begynnelsen av mars, akkurat da deltavarianten fikk fotfeste i USA, var de tre vaksinene som da var tilgjengelige i USA, omtrent like i sin evne til å forhindre smitte.

Men de neste seks månedene endret bildet seg dramatisk.

I mars ble Modernas vaksine målt til 89 prosent effektiv, men i september var effektiviteten på bare 58 prosent. I samme periode falt effektiviteten til Pfizer/Biontech-vaksinen fra 87 til 45 prosent, mens Johnson & Johnsons enkeltdosevaksine stupte fra 86 til bare 13 prosent.

Funnene ble publisert torsdag i det anerkjente tidsskriftet Science.

Nesten like mange

– Dette er en interessant studie. Dessverre synker beskyttelsen mot å bli smittet en del over tid, sier Aavitsland.

Den siste tiden har smittetrenden i Norge vært stigende. Det siste døgnet er det registrert 1.534 coronasmittede, 538 flere enn samme dag i forrige uke.

I FHIs siste ukerapport går det fram at i aldersgruppen 75+ er det nesten like mange fullvaksinerte som uvaksinerte blant dem som er blitt registrert coronasmittet siden begynnelsen av oktober.

Denne aldersgruppen var den som først ble vaksinert i Norge.

Men Aavitsland påpeker samtidig at det er vanskelig å vite hva den fallende effekten skyldes.

– Det kan være at fallet i beskyttelse skyldes at beskyttelsen svekkes over tid, at beskyttelsen mot deltavarianten er dårligere, eller en kombinasjon av disse to.

Tredje vaksinedose

Samtidig bekrefter studien det man har sett i flere andre studier, nemlig at vaksinebeskyttelsen mot alvorlig coronasykdom varer lenge og virker mot deltavarianten, understreker FHI-overlegen.

– Vi er mest interessert i beskyttelsen mot alvorlig sykdom, sier han.

Men dersom også dette skulle vise seg å falle, vil flere få tilbud om en tredje vaksinedose.

– Vaksinasjon bidrar sammen med testingen og folks atferd til å bremse smittespredningen. Dersom vaksinasjon skulle bidra mindre etter hvert, må vi vurdere situasjonen, sier Aavitsland.