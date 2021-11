Presidentkandidat i Honduras pågrepet for hvitvasking

NTB

Presidentkandidaten Santos Rodriguez i Honduras ble torsdag pågrepet og siktet for anklager om hvitvasking av penger knyttet til narkotikasmugling og drap.

Arrestasjonen kommer mindre enn en måned før presidentvalget der alle hovedkandidatene enten er anklaget for korrupsjon eller narkotikasmugling.

Avtroppende president Juan Orlando Hernandez har selv blitt anklaget for narkotikasmugling, mens broren Tony Hernandez i mars ble dømt til livsvarig fengsel i New York for samme forbrytelse.

Rodriguez, en pensjonert kaptein i hæren, er ikke blant favorittene til valget 28. november.

Et beskyttet vitne hevder at når Rodriguez fant penger eller narkotika mens han utførte militæroperasjoner, tok han ikke alt, men beholdt en del av beslaget, mens de konfiskerte våpnene ble gitt til kriminelle.

Ifølge vitner er han også delaktig i at mange har mistet livet, inkludert en informant for det amerikanske narkotikapolitiet DEA.

Da han ble arrestert, bedyret Rodriguez sin uskyld.

– De kan etterforske meg for hva de vil, jeg har ingenting å skjule, sier han i en video tatt opp av hans forbundsfeller.

Rodríguez har de siste månedene sagt at han var en av dem som anklaget presidentens bror for narkotikasmugling. I videoen sier han at arrestasjonen er presidentens hevn fordi broren hans er fengslet i USA.

Statsadvokaten i landet sier at Rodriguez i tillegg er anklaget for å ha organisert levering av narkotika som ble stjålet fra andre kriminelle organisasjoner, og la til at pengene ble overlevert til hans kone og svigermor, som begge også er arrestert.

De to som til nå peker seg ut som vinnere av presidentvalget i Honduras, er Tegucigalpas ordfører Nasry Asfura fra det regjerende nasjonalpartiet, og venstreorienterte Xiomara Castro, kona til tidligere president Manuel Zelaya.