Levninger funnet i Colorado-fjellene er trolig tysker som forsvant i 1983

38 år gammel forsvinningsgåte:

Det var i februar 1983 at den fjellvante 27-åringen forsvant på skitur i delstaten Colorado. Siden har han vært sporløst forsvunnet.

Levninger funnet i Rocky Mountain nasjonalpark i den amerikanske delstaten Colorado er sannsynligvis 27 år gamle Rudi Moder.

Det var på 80-tallet at den ivrige skigåeren la ut på tur en tredagers tur over Thunder Pass i Rocky Mountain nasjonalpark. Det er ingen enkel tur, men Moder var turvant og vel bevandret på ski. Men han kom aldri frem, skriver CNN.

27 år gamle Rudi Moder har vært savnet siden 80-tallet.

Omfattende leteaksjon

Det var en av Moders venner som meldte 27-åringen savnet, og en omfattende leteaksjon ble igangsatt. Letemannskaper holdte på i flere dager, både til fots og fra luften, men måtte omsider gi seg grunnet det tøffe været og snøskredfaren.

De igangsatte nye søk da våren kom, og det var da de fant Moders matboks og en hule med en sovepose i, men 27-åringen fant de aldri.

Forsvunnet i 38 år

Det var i august 2020 at en turgåer snublet over levninger av et menneske i et område som nylig hadde blitt rammet av et snøskred. En etterforskning ble igangsatt, men måtte settes på pause som følge av de voldsomme skogbrannene som rammet området i fjor. Sommeren 2021 ble en full etterforskning igangsatt, og ski, sko og personlige eiendeler bekreftet å tilhøre Moder ble funnet i nærheten av levningene.

De amerikanske rettsmedisinerne jobber tett med tyske etterforskere for å endelig kunne bekrefte om levningene tilhører den savnede 27-åringen.