West Australia vil ikke åpne opp ennå

Mens Australias langt mer befolkede østkyst har åpnet opp, vil covid-19-frie West Australia opprettholde sine strenge restriksjoner inn i 2022. Her ankommer en passasjer flyplassen i Sydney mandag da grensene ble åpnet for første gang på over halvannet år. Utenlandsreiser er begrenset til storbyen fordi delstaten har den høyeste vaksinasjonsandelen i landet.

