Fransk presidentkandidat låner triks fra Trump-valgkampen

NTB

Eric Zemmour seiler opp som en av de mest populære presidentkandidatene i Frankrike. Han ser til Donald Trumps valgkamp for inspirasjon.

På spørsmål om strategien sin dersom han stiller i presidentvalget neste år, er Eric Zemmour åpen om sin beundring for Donald Trumps valgkampstrategi i 2016.

– Han lyktes i å samle arbeiderklassen og det patriotiske borgerskapet. Det er noe jeg har drømt om i 20 år, sa Zemmour til nyhetskanalen LCI nylig.

Den høyreradikale politiske journalisten og TV-kommentatoren har ikke erklært at han stiller som presidentkandidat enda, men har kommet med nok antydninger til at mange forventer at det vil skje.

Kan bli Macrons største utfordrer

Meningsmålingene viser at oppslutningen om Zemmour har økt i takt med at spekulasjonen rundt hans mulige oppstilling i presidentvalget øker. Han ventes i øyeblikket å få rundt 15 prosents oppslutning i første valgomgang, og har vært så høyt oppe som andreplassen.

Det ville sendt ham til andre valgomgang mot sittende president Emmanuel Macron, foran hans høyreradikale rival Marine Le Pen. Foreløpig har ingen meningsmålinger vist at han er i nærheten av å vinne den andre valgomgangen.

Zemmour har pekt på likheter mellom Trumps hovedsaker og sine egne: innvandring, avindustrialisering, og motstand mot det «politisk korrekte.»

– Det betyr mediene, dommerne, den kulturelle eliten, sa han.

Også inspirert av Johnson

Trumps vei til makten er én modell han vurderer å følge, mens Storbritannias statsminister Boris Johnson står for en annen. Den tidligere London-ordføreren utnyttet innvandringsskepsis og EU-motstand blant arbeiderklassevelgere under Brexit-folkeavstemningen i 2016.

– Han klarte seg ganske bra, sa 63 år gamle Zemmour med et smil.

Hans plutselige framvekst som en seriøs kandidat til presidentvalget neste vår, har vekket den franske politikerklassen til liv og ført til hyppige debatter om hans likheter med Trump og andre framgangsrike høyrepopulister.

«Frankrike har ikke sagt sitt siste ord»

Tittelen til Zemmours nye bok, «Frankrike har ikke sagt sitt siste ord,» ligner svakt på Trumps slagord «Make America Great Again» (Gjør Amerika stort/mektig igjen). Som politikere framstiller begge seg selv som nasjonale redningsmenn. Zemmour har innrømmet at også bokomslaget, der han står foran det franske flagget, lånte inspirasjon fra en bok Trump ga ut i 2016.

En teori som sprer seg i Frankrike, er at Zemmour ligner Trump og Johnson ved å representere en sentral del av landets særpreg, som appellerer til velgerne. Trump er en nesten tegneserieaktig inkarnasjon av den amerikanske forretningsmannen – freidig, brautende, og velstående. Johnson har gått på Englands fineste skoler og har skapt et image av seg selv som en kløktig og eksentrisk overklassepolitiker.

Zemmour er en selvlært historiker som fyller sine tekster og intervjuer med tidvis obskure referanser til figurer fra Frankrikes politiske fortid og litterære kanon, slik en samfunnsintellektuell kan finne på å gjøre.

– Tvinger andre til å reagere

– Jeg tror på denne sammenligningen med Trump og også Boris Johnson. Kort forklart vil amerikanerne ha en milliardær, britene vil ha noen som har gått på Eton og Oxford, og franskmenn vil ha en kulturell figur, sier Gerard Araud, som var Frankrikes ambassadør i Washington da Trump var president.

Benjamin Haddad, som er fransk analytiker ved tenketanken Atlantic Council, ser paralleller mellom Zemmours uoffisielle valgkamp og Trumps. Han har oppsummert det som at Zemmour «er bevisst radikal, som skaper inntrykk av ekthet, kontrollerer diskusjonen i mediene, og skaper kontroverser som tvinger andre til å reagere.»

Nylig besøkte Zemmour en våpenmesse der han vendte en skarpskytterrifle mot journalister og ropte «trekk tilbake» med et smil. Videoen ble raskt plukket opp av nyhetskanalene og skapte assosiasjoner til både den amerikanske høyresidens forkjærlighet for skytevåpen og Trumps motstand mot det han kaller «falske nyhetsmedier.»

– Kultivert og belest

Tross likhetene med Trump finnes det også tydelige forskjeller. Populismeforskeren Christopher Bickerton ved Cambridge University sier at parallellene er gode på papiret, men i praksis kan man se store forskjeller.

– Trump klarte å fange republikanerne og Det republikanske partiet på en måte Zemmour ikke har prøvd å gjøre, og kanskje heller aldri vil lykkes med å gjøre på den franske høyresiden, sier han.

Han legger til at populisme ofte handler om dårlige manerer, frimodighet, å si det man mener, og å være antiintellektuell. Zemmour er kultivert og belest på en måte Trump og Johnson ikke er.

Har vært tiltalt for hatkriminalitet

Zemmour, som har algerisk-jødisk opphav, har imidlertid vært i retten flere ganger for hatefulle uttalelser. Han har kalt muslimske innvandrere «kolonister» og beskrevet mindreårige asylsøkere som «voldtektsmenn og tyver.»

I motsetning til Trump har ikke Zemmour fått prøvd ut sin evne til å stå på scenen og fyre opp tilhengere, men han er en svært erfaren debattant etter mange år som TV-personlighet.

Storavisa Le Monde er imidlertid tydelig i sin konklusjon. I forrige måned skrev de en leder der de listet opp forskjellene mellom Zemmour og Trump med overskriften «Eric Zemmour er ikke Donald Trump.» Avisa anerkjente noen likheter mellom dem, men konkluderte med at det franske valgsystemet og fransk politikk var altfor ulikt USA til at sammenligningen kunne fungere.

– Disse store forskjellene gjør det vanskelig å uten hemninger trekke inn den amerikanske sammenligningen i den franske valgkampen, skrev avisa.