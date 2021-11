Russisk forskningsfartøy holdt tilbake i Danmark

NTB

Danske myndigheter har holdt tilbake et russisk forskningsfartøy og tatt beslag i dokumentene om bord, skriver danske medier.

Den danske TV-kanalen TV Nord meldte torsdag kveld at et russisk marinefartøy hadde ankommet Skagen der forskningsfartøyet ligger. Men det avviser det danske forsvaret, melder Jyllands-Posten , selv om marinefartøyet kan sees på skipsovervåkingstjenesten Marinetraffic.

– Det er ikke noe krigsskip, sier forsvarets presserådgiver Christer Haven til Jyllands-Posten.

– Det er riktig at man kan se et krigsskip på Marinetraffic, men det er ikke noe, fortsetter han.

Beslaglagt dokumenter

Den russiske ambassaden i København skriver på Facebook at forskningsfartøyet Akademik Ioffe ble holdt tilbake da det la til kai i Skagen for å fylle drivstoff mandag.

Danske myndigheter skal ha tatt beslag i dokumenter om bord, ifølge danske medier

Det danske utenriksdepartementet opplyser til nyhetsbyrået Ritzau at de er kjent med saken og at de er i kontakt med den russiske ambassaden.

Begjæring fra tredjepart

Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Ria har Akademik Ioffe et mannskap på 61 personer. Skipet driver ifølge den russiske ambassaden forskning for det russiske Sjirsjov-instituttet for oseanologi, skriver Reuters.

Tilbakeholdelsen skal ha skjedd på begjæring fra en tredjepart relatert til skipets tidligere aktiviteter.

Norske sikkerhetsfolk har det siste halvåret fulgt med på bevegelsene til russiske fartøyer.

– Jeg vil kalle dem spionskip, sa forsker og lærer Ståle Ulriksen på Forsvarets høgskole/Sjøkrigsskolen til Dagens Næringsliv i forrige uke.