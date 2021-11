Politimann frikjent etter at norsk 16-åring døde under politijakt i Sverige

NTB

En norsk gutt på 16 år døde etter å ha krasjet på moped under en politijakt i Sverige i 2020. En politimann var tiltalt i saken, men er nå frikjent.

12. mai 2020 ble 16-åringen og en kamerat jaget på moped av en sivil politibil i Lerum i Sverige. De krasjet med mopeden, og den norske gutten traff en lyktestolpe. Han døde av skadene etter kort tid, skriver VG.

En politimann var tiltalt for å ha forårsaket en annen persons død, men ble frikjent torsdag, ifølge Aftonbladet.

Retten mener at forfølgelsen av kameratene ikke skjedde på en måte som var i strid med politiloven og finner det heller ikke bevist at politimannen kjørte for nært gutten, eller på annet vis sørget for at 16-åringen mistet kontrollen over mopeden.