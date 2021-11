Nederlandsk journalist utvist fra Russland

NTB

Russland har utvist korrespondenten til den nederlandske avisa Volkskrant for gamle brudd på administrative regler. Avisa kaller avgjørelsen «underlig».

Tom Vennink fikk inndratt visumet sitt på mandag og var tilbake i Nederland på onsdag. Han er utvist fra Russland fram til 2025. Vennink frykter avgjørelsen skal skremme andre journalister. For tre måneder siden utviste Russland BBC-reporteren Sarah Rainsford.

– Det er bemerkelsesverdig at mindre administrative regelbrudd fra flere år siden nå skal trekkes ut av skapet for å trekke visumet mitt, sa Vennink til Volkskrant torsdag.

Russiske myndigheter forklarte utvisningen med at han hadde reist til en nordlig region uten tillatelse fra myndighetene i januar 2020, og latt være å melde om sin tilstedeværelse i Moskva i 2019.

– Det som er klart, er at forholdet mellom Russland og Nederland har vært veldig dårlig siden MH17-styrten i 2014, sier Vennink.

Tre russere og en ukrainer blir for tiden stilt for retten i sitt fravær i Nederland i forbindelse med styrten. Malaysia Airlines-flyet MH17 ble skutt ned over det østlige Ukraina i 2014 på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur. Alle 298 personer om bord i flyet døde.