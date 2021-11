Jordansk prins er fortsatt i husarrest

NTB

Jordans prins Hamza er fortsatt i husarrest etter at han forsøkte å styrte sin halvbror kong Abdullah i april, hevder Hamzas mor.

Uttalelsen kom fra den tidligere dronning Noor i en tweet som markerte bursdagen til hennes barnebarn Zein.

– Inshallah vil hennes far bli frigjort så fort som mulig, og kunne gi henne og resten av familien en naturlig, håpefull, oppløftende og ordentlig jordansk oppvekst, skrev Noor, uten å komme med ytterligere detaljer.

Noor var den fjerde kona til kong Hussein, som var far til dagens konge, Abdullah. Hun har bodd i USA i mange år.

Prins Hamza ble satt i husarrest av Abdullah i april, etter påstander om at han og andre hadde forsøkt å gjennomføre et kupp mot sin halvbror. Hamza har ikke blitt sett i offentligheten siden den gang, mens kongen sier kongefamilien håndterer saken. De to andre hovedmennene i komplottet ble i sommer dømt til 15 års fengsel for oppvigleri.