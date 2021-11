Bolivia rammet av ekstrem UV-stråling: – Sola brenner, det her er ikke normalt

Som følge av en usedvanlig hetebølge er Bolivias høytliggende hovedstad La Paz rammet av svært høye nivåer av ultrafiolett stråling.

Indeksen vi bruker for å måle UV-stråling går normalt kun opp til nivå 20. I løpet av de siste ukene har strålingsnivået i Bolivia målt 21, og dermed forbigått skalaens maksimumsgrense. Ifølge Verdens helseorganisasjon er nivå 11 å regne som «ekstremt», da anbefales det å unngå solen mellom klokkeslettene 12 og 15, og folk bes oppsøke skygge. Nivå 21 er aldri før blitt målt.

– La Paz brenner

– Sola brenner, det her er ikke normalt, sier innbygger Segundina Mamani til CNN. Hun og de andre om lag 760.000 innbyggerne i La Paz forsøker å holde temperaturen nede ved å spise is og holde seg i skyggen.

La Paz ligger 3600 meter over havet, og er blant områdene i verden som er mest utsatt for farlige nivåer av UV-stråling, hvor det ikke er usedvanlig at de når nivåer mellom 11 og 17 på UV-skalaen. Nivå 21 er derimot langt over normalen.

Slik ser det ut av fra den internasjonale romstasjonen når molekyler bestående av nitrogen og oksygen blir energisert av UV-stråler fra solen. Det gjør at jorden blir omkranset av et glødende lys.

Blå himmel er et faretegn

Forskere peker på endringer i regnsesongen som en av hovedårsakene til den voldsomme strålingen. Blå himmel er ikke bestandig et godt tegn, og mindre regn tidlig på høsten betyr mindre beskyttelse fra skyene.

– Skyene har uteblitt, og når det ikke finnes skyer vil store mengder ultrafiolett stråling nå ned til oss og påvirke oss alle sammen, sier ekspert innen atmosfærisk fysikk Luis Blacutt til CNN.

Forskerne peker på klimaendringer som årsaken til endringene i værmønsteret.