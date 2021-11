Våpenansvarlig på Baldwin-filmsett mistenker at noen satte inn skarpe skudd i rekvisittvåpenet

Filmfotograf Halyna Hutchins ble skutt og drept da skuespiller Alec Baldwin avfyrte et våpen på innspillingen av filmen «Rust».

NTB

Våpenansvarlig på filmsettet der Halyna Hutchins ble skutt og drept, mistenker at noen satte inn skarp ammunisjon i våpenet som Alec Baldwin avfyrte.

– Hvem gjorde det og hvorfor, er det sentrale spørsmålet. Ingen kunne ha forutsett eller trodd at noen ville bringe skarp ammunisjon på settet, sier våpenansvarlig Hannah Gutierrez Reed i en uttalelse som hennes advokat Jason Bowles har gitt ut.

– Hannah oppbevarte våpnene bak lås og slå, også i lunsjen den dagen. Hun ba sin avdeling om å holde øye med vogna der våpnene var oppbevart når hun var opptatt med andre oppgaver eller hadde lunsjpause, skriver Bowles.

Videre heter det at Reed gjennomførte våpentrening med skuespillerne, inkludert Alec Baldwin, og at hun regelmessig understreket at man aldri skal rette våpenet mot personer.

Reed undersøkte ammunisjonen i våpenet før hun ga våpenet til innspillingsleder David Halls, ifølge uttalelsen.

Politiet har funnet 500 skudd på settet – en blanding av løspatroner, rekvisittpatroner og skarp ammunisjon.