Biden ber partifellene om å ta tak etter valgnederlag

USAs president Joe Biden ber partifellene i Kongressen se til å bli enige om hans to store krisepakker. Demokratene gjorde det dårlig i flere valg tirsdag. Foto: Susan Walsh / AP / NTB

NTB

USAs president Joe Biden sier partifellene i Kongressen må se til å bli enige om hans store krisepakker etter partiets overraskende nederlag i Virginia.

– Jeg vet at folk ønsker at vi får ting gjort, svarte han journalister som lurte på hva han mente om Demokraten Terry McAuliffes overraskende nederlag mot republikaneren Glenn Youngkin i guvernørvalget i Virginia tirsdag.

– Det er derfor jeg fortsetter å presse hardt på for at partiet må komme seg videre og godkjenne krisepakkene, la han til.

Biden vant delstaten med 10 prosentpoeng i presidentvalget i fjor.

God kveld for Republikanerne

Målinger viser at Bidens støtte i folket har minket betydelig, samtidig som frustrasjonen har økt over at presidentens innenrikspolitiske prioriteringer har blitt stående fast i Kongressen på grunn av dragkamp mellom progressive og moderate krefter i Det demokratiske partiet.

Etter en tur til G20-møtet i Roma og klimakonferansen COP26 i Glasgow landet Biden onsdag i Washington etter en god valgkveld for Republikanerne.

I tillegg til Youngkins sjokkseier i Virginia ble guvernørvalget i New Jersey, der demokraten Phil Murphy var favoritt, ubehagelig jevnt for Demokratene.

Tar avstand fra nederlaget

Biden uttrykte seg selvsikkert før valgene, og avviste at de ville være en dom over presidentskapet hans til nå.

Han unngikk å svare direkte da han flere ganger ble spurt om han tok ansvar for de dårlige valgresultatene.

Han sa i stedet at «folk er opprørt og usikre om en rekke ting, fra covid-19 til skoler», arbeidsmarkedet og drivstoffpriser.

– Så om jeg får signert krisepakkene vil jeg være i en posisjon der du kan se at mange av disse tingene raskt blir bedre. Det må gjøres, sa Biden.