Mer enn 40 land forplikter seg til å fase ut kull

NTB

Mer enn 40 land forplikter seg til å fase ut kullkraft og ikke bygge eller investere i nye kullkraftverk.

Flere store kullavhengige økonomier, som USA, Kina, Australia og India er ikke med på uttalelsen, som kom onsdag kveld fra klimakonferansen i Glasgow. 18 av landene forplikter seg imidlertid for første gang.

I uttalelsen heter det at landene forplikter seg til å slutte med investering i kull både innenlands og utenlands, i tillegg til å raskt trappe opp produksjonen av fornybar energi.

Landene lover også at kullkraft skal fases ut på 2030-tallet for de store økonomiene, og i løpet av 2040-tallet for mindre økonomier.

I tillegg heter det at Chile og Singapore har sluttet seg til en britiskledet allianse som jobber for å fase ut kull, som består av mer enn 150 land og selskaper.

Storbritannias næringslivsminister Kwasi Kwarteng kaller avtalen en «milepæl» i den globale innsatsen mot klimaendringene, og sier at den demonstrerer at «slutten for kull er i sikte».

Mange klimaaktivister mener at fristen for å fase ut kullet må være i innen 2030, og ikke i løpet av 2030-tallet, skriver The Guardian.

Avisa påpeker videre at Det internasjonale energibyrået IEA i mai sa at det ikke trengs å åpne flere olje- og gassfelter eller kullgruver hvis den globale oppvarmingen skal holdes under 1,5 grader, slik målet er i Parisavtalen.