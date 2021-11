Huitfeldt: Skremt over situasjonen i Etiopia

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er skremt over den forverrede situasjonen i Etiopia, og den potensielle regionale innvirkningen. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er skremt over den forverrede situasjonen i Etiopia og den potensielle regionale innvirkningen.

I to Twitter-meldinger onsdag kveld skriver hun blant annet at Norge konsekvent har bedt om en våpenhvile, dialog mellom partene og uhindret humanitær tilgang til Tigray-regionen og andre deler av Etiopia.

– Jeg er forferdet over funnene i rapporten om Etiopia fra FNs menneskerettskommisjon, der det heter at det er rimelig grunn til å tro at alle sider har begått brudd på internasjonale menneskerettigheter, humanitære lover og flyktningrett, tvitrer hun.

Statsråden slår fast at sivile må beskyttes, hendelser må etterforskes og gjerningsmenn stilles for retten.

I Etiopia nærmer opprørere fra Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) og Oromofolkets frigjøringshær (OLA) seg nå hovedstaden Addis Abeba, og det er erklært unntakstilstand i landet. Flere land, inkludert Norge, advarer nå mot alle reiser til Etiopia etter den siste tids utvikling.