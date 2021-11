Saudi-Arabia og Emiratene vil støtte en sivilledet regjering i Sudan

Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater har sluttet seg til oppfordringene om umiddelbar gjenoppretting av en sivilledet regjering i Sudan. Her holder en sudaner opp sitt nasjonalflagg i Libanon med teksten «nei til militærstyre – det er mulig å vende tilbake».

NTB

I en felles uttalelse fra de to nasjonene, pluss USA og Storbritannia, oppfordres også militæret til å løslate de arresterte i forbindelse med maktovertakelsen samt å oppheve unntakstilstanden som 25. oktober ble innført over hele landet.

Uttalelsen vil sannsynligvis legge press på kupplederen, general Abdel-Fattah Burhan og hans nestleder Mohammed Hamdan Dagalo, for å komme med innrømmelser under de pågående forhandlingene for å finne en vei ut av krisen.

Både Burhan og Dagalo er nære allierte med Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.

– Vi oppfordrer til en effektiv dialog mellom alle parter, og vi oppfordrer alle til å sikre at fred og sikkerhet for folket i Sudan blir høyt prioritert, heter det i en uttalelse fra de fire landene.

Burhan oppløste overgangsregjeringen og arresterte mange andre myndighetspersoner og politiske ledere. Kuppet, som er bredt fordømt i både USA og Vesten, kom mer enn to år etter at et folkelig opprør tvang militæret til å fjerne den mangeårige autokraten Omar al-Bashir og hans islamistiske regjering i april 2019.