Stadige coronarekorder i Russland – flere regioner utvider pålagt friperiode

En coronapasient behandles for viruset på sykehus i Krasnodar sør i Russland.

NTB

Tirsdag ble det registrert over 40.000 nye coronasmittetilfeller i Russland. Flere regioner tvinger nå arbeidstakere til å ta fri i en uke til.

Tallet tirsdag var den femte rekorden på sju dager i antall coronatilfeller. Offisielt ble det også registrert 1.189 coronadødsfall.

Russiske arbeidstakere og elever er blitt pålagt fri denne uka for å stanse spredningen av viruset. Regionale myndigheter har fått muligheten til å utvide perioden også etter 7. november.

Allerede mandag kunngjorde Novgorod-regionen nær St. Petersburg at de ville forlenge friperioden med enda en uke, og ytterligere to regioner fulgte etter onsdag. Guvernørene i ytterligere tre av Russlands 85 regioner har uttalt at de vurderer en slik utvidelse.

Mindre enn 35 prosent av Russlands innbyggere er fullvaksinerte mot coronaviruset, på grunn av utbredt skepsis mot landets Sputnik V-vaksine. Totalt har det offisielt vært mer enn 8,6 millioner bekreftede smittetilfeller og over 242.000 dødsfall fra coronaviruset i landet, men statistikkbyrået Rosstat har uttalt at dødstallet trolig er langt høyere.