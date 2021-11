Svensk journalist angrepet på klimatoppmøtet

NTB

TV4-korrespondenten Tomas Kvarnkullen ble angrepet og slått hardt i bakhodet av en mann mens han rapporterte fra FNs klimatoppmøte COP26 i Glasgow.

Da Kvarnkullen sto utenfor et hotell i sammenheng med en nyhetssending, sprang plutselig en truende mann fram og skrek «forsvinn TV4» på svensk, skriver kanalen.

Journalisten trakk seg raskt unna og inn på hotellet, men mannen rakk å slå ham hardt i bakhodet to ganger. Politiet ble tilkalt og klarte å finne mannen på et annet hotell, men han gjorde såpass mye motstand at det måtte seks politifolk til for å pågripe ham.

– Jeg har det forholdsvis bra. Det var en ganske opprørende hendelse, og ingenting man forventer å utsettes for. Jeg har vært hos en lege som sier at jeg trolig har fått en lett hjernerystelse, sier Kvarnkullen.

Mannen er nå under etterforskning for både vold og å motsette seg pågripelse. Det framgikk av det mannen skrek, at han trodde Kvarnkullen jobbet for svenske myndigheter og spionerte på ham.