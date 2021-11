Polen protesterer mot hviterussisk grensekrenking

NTB

Polen hevder uniformerte og væpnede hviterussere har krysset grensa og kalte onsdag Hviterusslands ambassadør inn på teppet for å overlevere en protest.

Ifølge en talsmann for den polske sikkerhetstjenesten, Stanislaw Zaryn, observerte polske soldater nylig tre uniformerte menn med automatgevær 300 meter inne på polsk side av grensa.

Etter møtet med den polske patruljen, satte de kurs mot Hviterussland igjen, sier Zaryn. Han tror ikke mennene hadde krysset grensa ved en glipp.

Hviterusslands ambassadør Aleksander Tsjesnovskij ble onsdag kalt inn på teppet i polsk UD, der utenriksminister Piotr Wawrzyk ba om en forklaring på hendelsen.

Forholdet mellom Polen og Hviterussland er anstrengt etter at tusenvis av flyktninger og migranter de siste månedene har krysset grensa.

Polen anklager Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko for å ha lempet på kontrollen på hviterussisk side for å straffe EU for de strenge sanksjonene som er innført mot hans regime.

Den polske nasjonalforsamlingen vedtok nylig å bygge en 100 kilometer lang mur langs grensa, som nå voktes av over 10.000 polske soldater.