Kina og Russland slår tilbake mot Bidens kritikk

President Joe Biden får svar på tiltale fra Kina og Russland, som han kritiserer for å vise manglende lederskap i kampen mot klimaendringene.

NTB

Kina og Russland avviser kritikken fra USAs president Joe Biden, om at de ikke viser lederskap i kampen mot klimaendringene.

Verken Kinas president Xi Jinping eller Russlands president Vladimir Putin deltok under åpningen av klimatoppmøtet i Glasgow, noe Biden kritiserte i sterke ordelag. Onsdag fikk han svar på tiltale.

– For å møte klimaendringene trengs det handling, ikke tomme ord, sier en talsmann for kinesisk UD, som viser til at Bidens forgjenger i Det hvite hus, Donald Trump, trakk USA fra Parisavtalen.

– Kinas handlinger som svar på klimaendringene er reelle, sier Wang Wenbin.

Løfter

Kina slipper ut mer skadelige drivhusgasser enn noe annet land i verden, men kommer med sine 1,4 milliarder innbyggere langt ned på lista over utslipp per capita.

Landet har lovet at utslippstoppen skal nås i 2030, og klimanøytralitet innen 2060.

President Xi Jinping har ikke vært utenfor landets grenser siden begynnelsen av koronapandemien.

Gjennomtenkte

Russland, som er verdens fjerde største utslippsnasjon etter Kina, USA og India, har også lovet klimanøytralitet innen 2060.

President Vladimir Putins talsmann avviser kritikken fra Biden.

– Vi er ikke enige, sier Dmitrij Peskov.

– Russlands handlinger er konsekvente og gjennomtenkte og seriøse, sier han.

Putin har i likhet med Xi holdt seg hjemme siden koronapandemien rammet, med unntak av et toppmøte med Biden i Genève i juni.

Russland har opplevd stor smitteoppblomstring den siste tiden, det meldes om rekordhøye dødstall og myndighetene har gjeninnført en rekke strenge tiltak.