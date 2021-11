Lege Danielle Roberts brennmerket 18 kvinner under bikinilinjen – angrer ingenting

Brennmerket kvinne beskriver seansene som «sadistisk herding». Legen mener de var «vakre».

27. oktover 2020 ble selvhjelpsguru Keith Raniere (61) dømt til 120 års fengsel en føderal domstol i Brooklyn i New York.

Raniere ble kjent skyldig i blant annet pengeutpressing og menneskesmugling. Han gjorde tilhengere til sexslaver og fikk merket flere av dem med sine egne initialer. Blant de kvinnelige tilhengerne, eller slavene, i Ranieres kult fantes flere Hollywood-stjerner og dollarmillionærer.

Ranieres program, kjent som NXIVM, hadde vært gjenstand for en rekke avsløringer over flere år, ifølge NTB. De krevde tusenvis av dollar for «selvutviklingskurs» i sitt hovedkvarter ved Albany i delstaten New York og hadde avdelinger i Mexico og Canada.

Ingen anger



Raniere viste ingen tegn til anger i retten. Angre gjør heller ikke legen som utførte brennmerkingen av kvinnene, rett nedenfor bikinilinjen, skriver New York Post.

Lege og spesialist i osteopati, Danielle Roberts (40) var ansvarlig brennmerkingen av kvinner i eliteavdelingen av NXIVM, kalt Dominus Obsequious Sororium (DOS), og er i dag, et år etter dommen, tydelig i et eksklusivt intervju med avisen.

– Jeg synes Keith er en fremragende mann og at DOS er en strålelende organisasjon, sier Roberts.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Brennmerkede kvinner møtte pressen: Fra venstre ser vi Nicki Clyne, Michelle Hatchette, Linda Chung, en kke navngitt kvinne og Danielle Roberts. Bildet er tatt 27. oktober 2020, en knapp måned etter at helsemyndighetene i New York inndro Roberts' legelisens. Les mer Lukk

Brennmerket nakne: – Vakkert



I perioden januar til mai 2017 anvendte Roberts en kauteriseringspenn til å brennmerke 18 av sine kvinnelige medtilhengere i det sekteriske samfunnet som del av et initieringsrituale. Kvinnene lå nakne idet Roberts merket dem permanent med Ranieres initialer «KR».

Tidligere NXIVM-medlem Sarah Edmondson har i sin bok «Scarred» beskrevet de videofilmede seremoniene som «en sadistisk form for hedring».

Roberts, som også selv ble brennmerket, og beskriver imidlertid seremoniene som vakre.

– Det handlet om tillit. De kom inn ... og ga meg en klem. Det var en veldig meningsfull initieringsseremoni.

Danielle Roberts forhold til sektleder Raniere skal ha vært platonisk, selv om legen sier de kysset, skriver New Your Post.

(Saken fortsetter under bildet).

Skuespiller Allison Mack idet hun forlater retten i Brooklyn i New York 8. april 2019. Les mer Lukk

Hollywood-stjerne dømt



I tillegg til doktor Danielle Roberts, var en av de mest prominente kvinnene i sekten Hollywood-stjernen Allison Mack (39), kjent fra blant annet rollen som Chloe Sullivan i TV-serien «Smallville». Hun gestaltet karakteren i ti år frem til 2011, og mottok flere priser for arbeidet.

Flere av kvinnene i sekten skal også ha blitt merket med hennes initialer, «AM». Mack ble i juni i år dømt til tre års fengsel for sin rolle i NXIVM. Hun soner i dag denne dommen.

Danielle Roberts er fradømt retten til å virke som lege.