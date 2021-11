Opprørsgruppe i Etiopia: Hovedstaden blir trolig erobret om kort tid

NTB

Etiopias hovedstad Addis Abeba kan bli overkjørt innen «måneder, om ikke uker», sier Oromo-gruppen som har alliert seg med Tigray-opprørere.

Tigrayfolkets frigjøringsfront (TPLF) er på fremmarsj og beveger seg sørover mot Addis Abeba. I løpet av den siste tiden har de fått kontroll over flere provinser, trolig med hjelp fra Oromo-opprørere (OLA).

Talsperson for OLA, Odaa Tarbii, sier til nyhetsbyrået AFP at gruppen har som hensikt å styrte Abiys regjering. At dette vil skje er «en gitt konklusjon», sier han.

– Hvis ting fortsetter i denne retningen, så er det et spørsmål om måneder, om ikke uker, sier Tarbii.

Uttalelsen kommer kort tid etter at Etiopias regjering erklærte landsomfattende unntakstilstand og beordret innbyggerne til å forberede seg på å forsvare nabolagene sine.

Etiopia-kjenner Kjetil Tronvoll sa til NTB tirsdag at det internasjonale samfunnet må forberede seg på dette.

– Slik situasjonen er i Etiopia nå, vil det trolig være snakk om uker, om ikke dager, før vi ser et regjeringsskifte i landet, sa han.