OL-utøver ble pappa 15 måneder etter sin død

Den australske snowboardkjøreren Alex Pullin kysser gullmedaljen etter å ha vunnet finalen for menn i Snowboard World Championships i Stoneham i Quebec, 26. januar 2013. Etter sin død er han blitt far til en datter, forteller enken. REUTERS/Mathieu Belanger/Fil Foto

Sommeren 2020 omkom snøbrettkjøreren Alex «Chumpy» Pullin (32) i en drukningsulykke i Australia. Nå bekrefter kjæresten at Pullin er far til barnet hun fødte i forrige uke.

«Min sorg er for Chumpy, at han går glipp av å være pappa. Jeg ser fedre med babyene sine, og jeg vet hvor bra far han ville ha vært, sier Ellidy Vlug (28) i en podcast, skriver Abc.net.au.

Mandag 6. juli 2020 var den dobbelte verdensmesteren i snowboard, Alex Pullin, på harpunfiske utenfor Gullkysten i Queensland. Han hadde bestemt seg for å overraske noen venner med fersk fisk til middag.

Ble forsøkt gjenopplivet



Men underveis gikk noe forferdelig galt. Pullin ble senere funnet livløs i vannet. Det ble forsøkt gjenoppliving, men livet sto ikke til å redde.

Australieren deltok i tre OL, i Pyeongchang i 2018, i Vancouver i 2010 og i Sotsji i 2014. Samme år var han flaggbærer for den australske OL-troppen.

I 2011 og 2013 ble Alex Pullin verdensmester i snowboardcross, samt bronsevinner i 2017. I 2016 vant han sølv i X-games.

Kunne hente ut sæd innen 48 timer



Paret hadde i flere år snakket om å få barn, men uten å lykkes. Da graviditeten uteble vurderte de å prøve IVF-behandling. Men de rakk aldri å teste det ut mens han ennå levde.

Da den tragiske ulykken var et faktum ga Ellidy Vlug legene tillatelse til å ta ut sædceller fra den omkomne, noe som måtte skje senest 48 timer etter at døden inntraff. Det var parets egen fertilitetskirurg, Andrew Davidson, som utførte inngrepet.

– Det har vært ganske krevende å få alt på plass så raskt. Etter 48 timer er det ingen sjanse for å finne noen levende sædceller. Vi får levende sæd i omtrent 80 prosent av tilfellene. Flertallet av de som går videre med IVF vil kunne få en baby, forteller legen.

– Din pappa og jeg har drømt om deg i årevis

Ved hjelp av prøverørsbefruktning ble Vlug senere gravid, noe hun kunngjorde på sosiale medier et halvt år før fødselen. Mandag i forrige uke fødte hun parets datter.

– Din pappa og jeg har drømt om deg i årevis, skriver Vlug på Instagram. Samtidig røpet hun navnet på datteren, Minnie Alex Pullin, skriver Sky News.

I et innlegg på sosiale medier forteller den nybakte moren at hun aldri hadde forestilt seg at hun skulle takle graviditeten på egen hånd.

– Jeg har aldri vært mer sikker eller begeistret for noe i hele mitt liv, skriver Ellidy Vlug.

– Det tar nesten livet av meg

I podcasten forteller hun om smerten ved å se andre fedre leke med sine barn, mens hennes eget barn aldri vil få oppleve det samme.

– Hver dag går jeg til stranden og ser menn gå sammen med ungene sine. Noen bærer babyen i bæreselen på brystet. Det tar nesten livet av meg, men jeg er samtidig så glad på vegne av disse, forteller Ellidy Vlug, ifølge heraldsun.com.au.

28-åringen takker samtidig sine venner for tålmodigheten og forståelsen under graviditeten som hun måtte gjennomføre alene etter kjærestens uventede bortgang.