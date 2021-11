Det amerikanske skismaet: Ingen snakker lengre med den andre siden

NTB

Til tross for at han tapte fjorårets presidentvalg, er Donald Trump blant sine egne fortsatt den udiskutable lederen av den frie verden.

Løgnen om at demokratene stjal presidentembetet fra Donald Trump blir sannsynligvis et hett tema på den nye konservative sosiale plattformen «Truth Social». Det er Donald Trump som lanserer plattformen som skal åpnes «tidlig» neste år.

Ifølge nyhetsbyrået AFP tolkes lanseringen av Truth Social som et tegn på at ekspresidenten, som er utestengt fra Twitter, forbereder seg på å bli presidentkandidat under valget i 2024. Lanseringen viser også hvordan den tidligere realitystjernen kapitaliserer på den dype splittelsen i et USA der ekkokamre og tradisjonelle medier står klare til å forsterke budskapet.

Uforsonlig stammekrig

Der amerikanerne tidligere kunne enes om et grunnleggende sett med fakta, driver de nå en uforsonlig stammekrig mot hverandre. Hver side står fullastet med ammunisjon de har hentet fra sine favorittmedia eller telefonapp.

– Inndelingen som skiller og polariserer oss i dette landet er ondskapsfull. Den er dyp, og full av hat og sinne. Mestparten av hatet og sinnet bygger på store løgner, sier den amerikanske gravejournalisten Carl Bernstein til AFP.

Sammen med Bob Woodward var han i sin tid med å felle Richard Nixon etter mange måneder med gravende journalistikk rundt Watergate-affæren.

Demonstranter i konfrontasjon med nasjonalgarden under protestene etter politidrapet på George Floyd i 2020. Opptøyene ble dekket med helt forskjellig inngangsvinkel og bruk av fakta av en todelt medieindustri. Les mer Lukk

To ulike land

Hvis du ser på amerikansk TV en hvilken som helst ettermiddag er det to helt forskjellige land du vil oppleve. Hvilken versjon du får avhenger av om du ser på konservative Fox News eller liberale MSNBC. Du risikerer nesten ingen overlapping i nyhetsdekningen.

Avhengig av om amerikanere deler sine meninger på Parler eller Twitter, er Donald Trump enten siste skanse i en kulturkrig der sosialistene truer med å ta over, eller så er Donald Trump den største trusselen mot demokratiet siden borgerkrigen.

Vet ikke hva de andre tenker

Innbyggerne i de to boblene oppsøker sjeldent informasjon som utfordrer deres verdenssyn. De får heller ikke innsyn i hva motstanderne deres tenker.

Kort fortalt: Ingen snakker med den andre siden lengre.

Det er ikke bare fjorårets presidentvalgkamp som dekkes helt forskjellig i konservative og liberale mediene. Dekningen etter at politiet drepte afroamerikaneren George Floyd fulgte i samme todelte og atskilte spor.

Venstresiden fikk høre om rettferdige protester for like rettigheter. Høyresiden fikk bilder av et land på randen av en voldelig overtakelse fra ville kommunistbander.

Du blir det du ser på

Den skarpe todelingen har gått så langt at det med stor sannsynlighet er mulig å forutse amerikanernes syn på kontroversielle tema som abort, LGBT rettigheter, innvandring, våpenkontroll og helsevesen, ut fra hvilke TV-kanaler de ser på.

Høyresidens flaggskip, Fox News, har fortsatt en lojal tilhengerskare. Men mange Trump-tilhengere har gått lenger ut til de mer konspiratoriske Newsmax og One America News.

I beste sendetid er det opp mot en million seere hos Newsmax. Trumps tidligere pressesekretær Sean Picer ble verdenskjent da han tydde til «alternative fakta» i sin løgnaktige omtale av hvor mange som deltok på innsettingsseremonien til Donald Trump. Spicer er vert for et program på OAN som ikke ligger langt etter i oppslutning.

Parler og Gettr er de ultrakonservatives foretrukne sosiale nettverk. Høyrevridde som er kastet ut av ordinære sosiale nettverk som Twitter og Facebook, har funnet seg et nytt hjem i konservative Parler.

Kulturkrig

De fem første dagene etter presidentvalget, ble Parler nedlastet nesten en million ganger. De nesten ni millioner brukerne tilbys en daglig diett sterkt dominert av kulturkrigen mot de som vil rive historiske statuer av slaveeiere.

Amerikanere som ikke er inne i disse plattformene vet høyst sannsynlig ikke at «laptopgate» handler om presidentsønn Hunter Bidens angivelige laptop. Utenfor det konservative ekkokammeret er det også liten sjans for at amerikanere ser på Trump som frontkjemperen i en episk kamp mot sataniske pedofile fra Hollywood og Det demokratiske partiet.

– Når jeg surfer mellom TV-stasjoner, ser jeg to Amerika som står side om side på hvert sitt sidespor. To Amerika med helt ulik virkelighetsoppfatning, forventninger og informasjonskilder, skrev CNNs medieanalytiker Brian Stelter.