Nei til forslag om å avvikle politiet i Minneapolis

NTB

Innbyggerne i Minneapolis har stemt nei til et forslag om å avvikle byens politivesen. Forslaget ble fremmet etter drapet på George Floyd i fjor.

Støttespillerne håpte at forslaget, som tok til orde for å etablere en avdeling for samfunnssikkerhet, ville bli føre til radikale forandringer for måten politiarbeid blir gjort i Minnesotas delstatshovedstad.

Motstandere mener forslaget ikke la noen klare føringer for veien videre, og advarte mot at det kunne føre til at lokalsamfunn som allerede er utsatt for vold og kriminalitet, kunne bli mer sårbare mens kriminaliteten øker.

I forslaget het det at det nye departementet skulle ha en «grundig folkehelsetilnærming» til hvordan tjenestene skulle tilbys, og at denne skulle utarbeides av ordføreren og byrådet.