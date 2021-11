Hellas innfører tøffere coronatiltak

Hellas' regjering kunngjorde tirsdag nye innstramminger for uvaksinerte.

NTB

Folk som ikke har tatt coronavaksine, må belage seg på innstramminger etter at myndighetene i landet innfører tøffere tiltak på de fleste aktiviteter.

Årsaken er at Hellas har registrert et rekordhøyt antall nye smittede for andre dag på rad.

Helseminister Thanos Pevris sa at tiltakene vil tre i kraft lørdag. Uvaksinerte vil fra da av bli avkrevd en negativ coronatest for å komme inn i blant annet banker, butikker og frisører. Butikker og apoteker vil fortsatt være åpne for uvaksinerte uten negativ test.

Hellas registrerte tirsdag 6.700 nye covid-19-smittede – opp fra 5.449 mandag – og 59 dødsfall.

Rundt 61 prosent av landets befolkning er fullvaksinert.

Helsemyndighetene strever med å øke vaksinedekningen, samtidig som de oppmuntrer den voksne delen av befolkningen til å registrere seg for en påfyllingsdose.

Smitten er for tiden spesielt høy nord i Hellas, der offentlige sykehus har fulle intensivavdelinger og sender pasienter til behandling i private klinikker.