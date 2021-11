Mange drept i antatt IS-angrep mot sykehus i Kabul

NTB

Minst 19 mennesker ble drept da IS-krigere angrep et sykehus med 400 senger i Afghanistans hovedstad Kabul tirsdag, ifølge kilder i Taliban-regjeringen.

Afghanske styresmakter var snar med å anklage IS' afghanske fløy for å stå bak angrepet på militærsykehuset i Kabul tirsdag. Ekstremistgruppa tok selv på seg ansvaret for angrepet i en melding samme kveld.

– IS-opprørerne ville angripe sivile, leger og pasienter på sykehuset, sa Taliban-talsmann Zabiullah Mujahid.

Angrepet startet da en selvmordsbomber utløste en bombe i nærheten av inngangsområdet til militærsykehuset med 400 sengeplasser. Deretter gikk væpnede menn til angrep inne på sykehusets område.

Norge fordømmer

Taliban-regjeringen har ikke oppgitt noe offisielt dødstall etter angrepet, og internasjonale nyhetsbyråer siterer ulike tall fra ulike kilder.

– 19 drepte og rundt 50 sårede er brakt til Kabuls sykehus, sier en kilde i helsedepartementet som vil være anonym, til AFP.

En kilde i sikkerhetstjenestene sier til nyhetsbyrået Reuters at minst 25 mennesker ble drept.

– Norge fordømmer angrep rettet mot sykehus og medisinsk personell. Våre kondolanser til familie og venner av de som mistet livet i dag i angrepet på Sardar Mohammad Daud Khan-sykehuset i Kabul, sier Utenriksdepartementet i en uttalelse.

Flere eksplosjoner

Mujahid hevder at Talibans styrker fikk stanset angrepet etter 15 minutter, og at fem IS-krigere ble drept på sykehusets område. Ifølge talsmannen ble ingen drept inne på sykehuset, men tre kvinner, et barn og tre Taliban-krigere ble drept da den første bomben gikk av. Øyevitner har fortalt at de hørte flere eksplosjoner, skriver nyhetsbyrået DPA.

I sin uttalelse via sosiale medier sier IS' afghanske avdeling IS-K at fem IS-krigere deltok i koordinerte angrep mot sykehuset. Én av dem utløste et bombebelte ved sykehusets inngang, før de andre stormet området og åpnet ild, hevdes det.

Vitner forteller

TV-bilder viste svart røyk som steg opp fra sykehuset etter angrepet, og AFP-reportere så Taliban-krigere på vei til området i flere pansrede kjøretøy og pickuper. Veier i området ble sperret, og forbipasserende sjekket av Taliban-krigere.

– Jeg er inne i sykehuset, og jeg hørte en kraftig eksplosjon fra det første kontrollpunktet. Vi er bedt om å gå til sikre rom. Jeg hører også skyting, sa en lege ved sykehuset til AFP.

Han sa at han hørte skyting inne i sykehuset, og at han trodde angriperne gikk fra rom til rom, slik de gjorde i et tidligere angrep.

Sykehuset ligger nær sentrum av byen, ikke langt unna flere vestlige ambassader.

IS mot Taliban

Taliban tok makten i Kabul midt i august og lovte stabile forhold etter å ha tatt kontrollen over mesteparten av landet i månedene før. Siden er både de og flere sjiamuslimske moskeer blitt utsatt for en rekke angrep fra den ytterliggående islamistgruppa IS.

IS påtok seg ansvaret da det samme sykehuset ble angrepet i 2017. Væpnede menn utkledd som leger drepte 30 mennesker.

I løpet av timen de fikk fare fram, gikk de fra rom til rom for å drepe, først med skytevåpen, deretter med kniv da de slapp opp for ammunisjon.