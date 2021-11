Norge, USA og Apple skal investere i bærekraftig skogbruk

Avskoging er et stort problem blant annet i Brasil. Nå vil et eget nettverk bidra til investeringer i bærekraftig skogbruk.

NTB

Norske Norfund har dannet et eget skognettverk sammen med USA, Apple og en rekke andre investorer. Målet er å redusere utslipp fra avskoging i utviklingsland.

Initiativet ble presentert av USAs klimautsending John Kerry på klimatoppmøtet i Glasgow tirsdag.

Blant grunnleggerne av nettverket er norske Norfund, som er et statlig investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. Teknologigiganten Apple og den globale investeringsbanken Goldman Sachs har også sluttet seg til den eksklusive klubben av offentlige og private investorer.

Målet med nettverket å stimulere til investeringer i bærekraftig skogbruk.

– Å redusere utslipp fra avskoging og bedre utnytte potensialet som ligger i å binde karbon gjennom bærekraftig skogbruk, kan gi avgjørende bidrag til å nå målet om netto-nullutslipp innen 2050, men det vil kreve store investeringer i utviklingsland, sier Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund.

Det amerikanske utenriksdepartementet skriver i en pressemelding at bevaring og restaurering av skog lider under kronisk mangel på investeringer. Nettverket vil jobbe for øke farten på og utvide omfanget av investeringer i skog og natur, skriver departementet.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) sier til NTB at hun er glad for initiativet.

– Bærekraftig bruk av skog og matjord er avgjørende for å nå 1,5-gradersmålet. Jeg er derfor glad for å se at Norfund slutter seg til andre investorer som vil bidra til dette, sier Tvinnereim.

Foruten Norfund, Apple og Goldman Sachs, består klimaklubben blant annet av det amerikanske motstykket til Norfund, DFC, og USAs statlige nødhjelpsorganisasjon USAID.